Apple va ouvrir une Apple Developer Academy (école de formation à la programmation) à Riyad, une première au Proche-Orient. Si l’on en croit la Saudi Gazette qui rapporte l’info, l’Apple Developer Academy de Ryad proposera des outils de développement ainsi que des sessions de formation aux femmes programmeurs/développeurs et aux conceptrices d’applications. Le centre de formation d’Apple suivra ses protégées jusqu’au bout de la chaîne, c’est à dire la création d’une startup ou le choix d’un poste dans le développement d’applications iOS.

L’investissement d’Apple à Ryad s’inscrit dans le cadre des réformes sociales programmées dans le projet Vision 2030 de l’Arabie Saoudite. L’Apple Developer Academy de Ryad travaillera en partenariat avec la Saudi Federation for Cybersecurity, le SAFCSP ainsi que l’université Princess Nourah Bint Abdulrahman. Abdullah Al-Swaha ministre des technologies de la communication et de l’information, s’est félicité de la participation d’Apple : « Ce geste qualitatif est un investissement pour l’esprit et les compétences numériques de nos filles dans leur parcours pour construire le futur innovant de la nation et la transition vers une économie basée sur l’innovation et la transformation numérique ».