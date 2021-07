Le match Angleterre-Danemark a eu lieu hier soir à l’occasion de l’Euro, avec la victoire de l’Angleterre grâce à deux buts contre un seul pour son adversaire. Regarder le match sur l’Apple TV au Royaume-Uni a été tout sauf une partie de plaisir au vu des bugs.

Plusieurs Britanniques ont critiqué ITV qui diffusait le match de la demi-finale de l’Euro de l’autre côté de la Manche sur l’Apple TV et les autres supports. Les spectateurs ont eu le droit à un message d’erreur pendant la rencontre : « Oops, qu’est-ce qui a mal tourné ? Nous sommes désolés, il semblerait qu’il y a un problème avec l’ITV Hub. Nous savons que c’est perturbant, mais merci de réessayer plus tard ! », peut-on lire. Des spectateurs ont noté que les publicités se chargeaient sans problème, mais pas le match.

So, the adverts play OK, but then #itvhub decides that it doesn't want to go. Then try again and same result… Good job there's nothing important on tonight, like say a sporting event.. pic.twitter.com/RNZilb3Urc

— Steve Steer (@Somst_Fruitcake) July 7, 2021