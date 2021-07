Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce de Mr. Corman, une nouvelle série avec Joseph Gordon-Levitt. Il a plusieurs casquettes : il a créé la série, il la réalise, il la produit et il joue dedans.

Mr. Corman suit les jours et les nuits de Josh Corman (joué par Joseph Gordon-Levitt), un artiste dans l’âme mais pas par métier. Une carrière dans la musique n’a pas abouti et il enseigne le CM2 dans une école publique de la vallée de San Fernando. Son ex-fiancée Megan a déménagé et son copain de lycée Victor a emménagé. Il sait qu’il a beaucoup de raisons d’être reconnaissant, mais il se bat néanmoins contre l’anxiété, la solitude et la conviction qu’il est nul en tant que personne. Cette comédie dramatique parle à la génération contemporaine de trentenaires : riches de bonnes intentions, pauvres de prêts étudiants et désireux de devenir de vrais adultes avant de mourir.

La série comprend Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall (Logic), Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward et Hector Hernandez au casting, en plus de Joseph Gordon-Levitt.

Apple TV+ diffusera les deux premiers épisodes de Mr. Corman le 6 août prochain. Il y aura 10 épisodes au total, avec un nouvel épisode qui sera disponible sur la plateforme de streaming chaque vendredi.