Cela fait un certain temps que l’action-RPG Punishing: Gray Raven se taille un joli succès dans les pays asiatiques. Ce titre à la réalisation enlevée (ça vaut largement nombre de titres présentés lors du State of Play de Sony hier soir…) se situe dans un univers futuriste post-apo largement inspiré par le style SF-Manga. La DA sophistiquée, la modélisation et l’animation impeccables des personnages ainsi que les superbes effets lors des combats le classent largement au même rang qu’un Genshin Impact en terme de réalisation sur mobile, ce qui n’est pas peu dire.

Le joueur incarne le commandant de l’unité Gray Raven et aura pour objectif de monter une armée de cyborgs capables de tenir têtes aux sbires robotisés de l’infâme The Punishing. Les affrontements (en semi tour par tour) sont la grande force du jeu : ces derniers sont stylés, chorégraphiés comme des ballets et blindés d’effets de toutes sortes.

Punishing: Gray Raven sera disponible dans l’App Store le 16 juillet prochain. Le jeu peut être précommandé à cette adresse.