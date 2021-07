Ultimate Rivals: The Court enrichit la collection « Ultimate Rivals » exclusive à Apple Arcade. Cette fois, il s’agit de mettre la balle de basket dans le panier, mais pas forcément de la façon la plus orthodoxe qui soit. Ce titre arcade permet en effet d’accumuler les dunks à grands coups de crampons, de crosse de hockey ou de batte de base-ball. De la folie pure !



Le studio Bit Fry Games semble avoir retenu les critiques formulées sur ses précédents titres. Le gameplay est enfin précis, l’action parfaitement visible, si bien qu’Ultimate Rivals: The Court peut vraiment se targuer d’être un digne successeur de NBA Jam (lui aussi disponible sur iOS).

On notera enfin que les amateurs de basket-arcade sont particulièrement gâtés sur Apple Arcade puisque NBA 2K21 Arcade Edition s’avère lui aussi excellent (et nettement moins déjanté que ce Ultimate Rivals: The Court).