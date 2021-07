Apple propose aujourd’hui une nouvelle publicité ayant pour nom Haystack dans laquelle on retrouve l’iPhone 12, une Apple Watch et un homme. Tout est une question de retrouvailles.

Accompagné de son chien, l’homme prend sa voiture et fait marche arrière pour retrouver son iPhone qu’il a oublié. Il descend de la voiture, toujours accompagné de son chien, et s’approche d’une meule de foin. Vient alors le moment où il utilise son Apple Watch pour utiliser la fonction permettant de faire sonner son iPhone à proximité. Le son émis par son téléphone lui permet de savoir où est l’appareil. Il plonge alors sa main dans la meule de foin et trouve sans problème l’iPhone.

« Relax, c’est l’iPhone + l’Apple Watch », indique le slogan de la publicité. L’homme repart à ce moment vers son véhicule, en mettant l’iPhone dans sa poche arrière.

Pour utiliser la fonction sur l’Apple Watch, balayez vers le haut pour ouvrir le centre de contrôle et touchez le bouton Ping iPhone. Cela fera sonner l’appareil. Vous pouvez également toucher et maintenir le bouton Ping iPhone pour faire clignoter l’iPhone. Et si votre téléphone n’est pas dans le périmètre, il vous reste la possibilité d’utiliser le service Localiser d’Apple sur un autre appareil Apple ou depuis icloud.com.