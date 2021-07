Le studio Snowman aurait pu se contenter de livrer pour Apple Arcade une version (+), et donc inchangée, de son célèbre Alto’s Odyssey (que nous avons testé et adoré). Au lieu de cela, le runner ultra stylé aura droit à un nouveau biome (The Lost City/La ville perdue) et à des challenges inédits (et on espère aussi de nouveaux personnages). Le premier teaser du jeu dévoile un peu de ce nouvel environnement, visiblement féérique avec ses lanternes volantes et sa ville de style oriental.



Les quelques notes de musique qui accompagnent le trailer semblent aussi indiquer quelques changements du côté de la bande originale, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Ce teaser/trailer nous livre enfin la date de sortie du jeu, et c’est pour très bientôt : Alto’s Odyssey: The Lost City sera disponible dans Apple Arcade le 16 juillet prochain. Vivement !