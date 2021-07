Le nouveau spot Behind the Mac s’attarde sur les artistes du Canada, ceux bien sûr qui utilisent le Mac au quotidien dans le cadre de leurs activités de création. Que l’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas ici d’une ode aux petits artistes oubliés mais bien d’un focus sur des poids lourds médiatiques, à l’instar de Justin Bieber, Daniel Caesar, Shawn Mendes et d’autres noms plus ou moins connus (Orville Peck, Jessie Reyez, Willo Perron, Win Butler, etc.).



Apple égrène les plans fixes de ces artistes sous le morceau « Hot » de Freq Motif et Just John, deux autres artistes canadiens (forcément…). Ce spot s’accompagne d’une page web dédiée qui revient un peu plus en détail sur les artistes cités dans la vidéo et sur les outils logiciels que ces derniers utilisent avec le Mac M1 (GarageBand et Photoshop notamment). Le page se termine par une série de liens vers des outils créatifs compatibles macOS et… des Mac (MacBook Pro, iMac, Mac Pro, etc.).