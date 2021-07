Une fois de plus, Gartner et IDC ne sont pas tout à fait d’accord sur les ventes d’un produit Apple, en l’occurrence ici le Mac. Certes, avec 6 millions de Mac écoulés, les estimations de Gartner se rapprochent de celles d’IDC, mais la différence est sensible en terme de parts de marché. Si pour IDC le Mac passe de 7,6 à 7,4% de parts de marché, Gartner voit au contraire une augmentation particulièrement sensible puisque le Mac passerait de 7,4% de Pdm à 8,5% ! Gartner estime en outre que les ventes de Mac ont progressé de 19,7% sur la période, quand IDC table sur une croissance de 9,4%.

Ce grand écart dans les estimations tient aussi au différentiel d’analyse sur l’état de forme du marché PC en général. Pour IDC, les ventes d’ordinateurs ont progressé de 13,2% sur le Q2, alors que Gartner se montre nettement plus mesuré avec une croissance d’à peine 4,6%. Enfin, les estimations des ventes d’Acer font littéralement le yoyo, entre les 4,3 millions d’unités estimées par Gartner, et les 6 millions d’unités calculées par IDC. L’un des deux chiffres se rapproche forcément de la vérité, mais lequel ?