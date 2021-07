Le studio Wales Interactive est un spécialiste incontesté des jeux en Full Motion Video (FMV). Après le très bon The Shapeshifting Detective (Lien App Store – 5,49 euros – iPhone/iPad), Wales Interactive rempile avec Night Book, un nouveau thriller à l’ambiance de polar noir prévu pour le 27 juillet prochain sur iOS, Nintendo Switch, PC (via Steam), PS4 et Xbox One. Night Book suit les aventures horrifiques de Loralyn, une traductrice enceinte travaillant à domicile qui est amenée à invoquer… un démon !



La réalisation semble d’un très bon niveau pour un jeu du genre, l’ambiance est là, et le jeu des acteurs franchement crédible. On notera que le jeu a été réalisé durant la pandémie, en plein confinement : pour pallier l’impossibilité de réunir les acteurs, les séquences FMV ont été entièrement capturées via le logiciel Zoom ! Au vu du trailer, cette contrainte s’est transformée en atout.