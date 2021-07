Les reports sont devenus monnaie courante en ces temps de pandémie, et le jeu mobile n’échappe pas à cette triste règle. Le prometteur Just Cause: Mobile, un action shooter multijoueurs compétitif reprenant certains éléments du titre console/PC (notamment des armes et des véhicules assez badass) vient d’être reporté en 2022. Jusqu’ici, Square Enix avait maintenu une sortie dans le courant de l’année en cours, mais les contraintes liées à la pandémie en auront décidé autrement. Il est à noter que ce titre mobile n’est pas développé par Square Enix Montreal, le studio généralement en charge des versions mobiles de certains jeux de l’éditeur (Hitman Go, Lara Croft Go, Deus Ex Go, sans oublier Hitman Sniper en développement).

Au vu du trailer dévoilé lors des Game Awards 2020, Just Cause: Mobile semblait pourtant bien avancé. Gageons que ces quelques mois de développement supplémentaires permettront de peaufiner un jeu qui n’aura, à priori, pas beaucoup de concurrence sur mobile.