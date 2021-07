Cette fois, Apple TV+ casse enfin la baraque à une cérémonie de récompenses, même si rien n’est encore joué puisqu’on en est au stade des nominations. Mais tout de même : Ted Lasso a été nommé dans 20 catégories des prochains Emmy Awards – meilleure série de comédie, meilleur acteur, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur actrice, meilleure bande originale, meilleur mixage sonore, meilleure édition son et vidéo, etc. -, ce qui est tout simplement du jamais vu pour une série de comédie. Ted Lasso fait même mieux que la série musicale culte Glee, qui en 2010 avait récolté 19 nominations !

Plusieurs des acteurs de la série ont déjà réagi à cette avalanche de nominations. Hannah Waddingham, qui incarne Rebecca, la propriétaire du club de l’AFC Richmond n’a pas caché son enthousiasme : « C’est en soi tout simplement incroyable, et je suis tellement honorée d’en faire partie ». Idem pour Juno Temple (la pétulante Keeley Jones dans Ted Lasso) : » Je veux dire, qu’est-ce que c’est que ça ? Je fais partie de l’histoire. C’est plutôt cool. »

Quant à Bill Lawrence, le co-créateur de la série, ce dernier a tenu à prendre un peu de recul : « La chose la plus délicate dans cette série est de rester fidèle à la philosophie de Ted Lasso, à savoir que les récompenses et les victoires n’ont pas autant d’importance que les personnes avec qui vous passez du temps et avec qui vous travaillez ».

Outre le « record » de Ted Lasso, les autres contenus d’Apple TV+ sont aussi à la fête. Ainsi, les différents programmes d’Apple TV+ totalisent 32 nominations (pour Mythic Quest, Letter to You avec Bruce Springsteen, Servant, Boys State, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, Carpool Karaoke: The Series, The Year Earth Changed, Magical Christmas Special) + 3 nominations pour des spots publicitaires (AirPods Pro – Jump, It Already Does It – Apple Watch Series 6, You Love Me – Beats by Dre)