Après les Apple Store puis l’Apple Store en ligne, place aux sessions Today at Apple sur YouTube. La première vidéo est déjà en ligne. D’autres arriveront au fil du temps et traiteront de plusieurs sujets, dont la photo, la vidéo, l’art, le design et plus encore.

Dans son premier épisode de Today at Apple sur YouTube, Apple apprend aux utilisateurs à se dessiner comme un personnage de Snoopy. Comme pour la plupart des produits Apple, le cours fera un clin d’œil aux autres produits de la société, notamment l’iPad avec Apple Pencil, l’application Pages et l’abonnement mensuel à Apple TV+, qui inclut Le Snoopy Show.

« Dessinez-vous comme un personnage de Peanuts dans Pages avec un artiste de Snoopy » est animé par Krista Porter, artiste du storyboard du Snoopy Show, et par Anthony, un employé d’Apple.

Apple a déclaré qu’il prévoyait d’autres vidéos Today at Apple pour bientôt sur sa chaîne YouTube, mais il n’y a pas d’information sur la périodicité.

Au départ, les sessions Today at Apple étaient exclusivement dans les Apple Store. Mais Apple a décidé de les proposer plus tard sur son site au vu du Covid-19, des fermetures des boutiques physiques et du fait que les gestes barrières ne permettaient pas d’avoir une expérience optimale. Le fait de passer maintenant sur YouTube va permettre d’attirer un nouveau public qui ne visitait pas forcément le site d’Apple.