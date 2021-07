C’est peu dire que le line-up de Square Enix déborde littéralement de jeux mobiles, ce qui tend d’ailleurs à prouver que l’éditeur japonais compte énormément sur ce type de jeu (souvent en free-to-play) pour ramener des « sousous » dans les caisses. Final Fantasy, Hitman, Just Cause, Dragon Quest, il n’y a pas une franchise éditée par Square Enix qui ne finisse pas sur mobile. Bravely Defaut manque encore à l’appel sur mobile (en tout cas en Europe), mais c’est sur le point d’être « rectifié »: Bravely Default Brilliant Lights sortira cette année sur iOS et Android … au Japon dans un premier temps.

Originellement créé pour la Nintendo 3DS par la Team Asano, Bravely Default se distingue par son farming assez addictif, son design « mignon » et bien sûr, ses combats au tour par tour (système « Brave Point »). Le trailer dévoile des graphismes respectueux de la franchise mobile, mais l’on sait déjà que ce Bravely Default Brilliant Lights sera u free-to-play, alors méfiance…