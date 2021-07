TSMC est l’unique fondeur des puces Ax et Mx d’Apple, et incidemment, Apple est le plus gros client de TSMC. Dans ces conditions, la santé économique du fournisseur taiwanais en dit souvent long sur la bonne forme des produits à la pomme, parfois avant qu’Apple ne publie ses propres résultats.

Le fondeur vient d’annoncer des résultats en forte hausse pour son Q2 2021, aussi bien du côté du chiffre d’affaires (13,39 milliards de dollars et +30% de croissance) que des bénéfices (4,8 milliards de dollars et +11%). Apple représente une part non négligeable de ces résultats puisque près de 20% du CA a été réalisé grâce à la production de puces gravées en 5nm (les puces des derniers iPad et iPhone sont gravées en 5nm), 31% devenant aux puces 7nm (là encore, Apple vend encore des modèles d’iPhone et d’iPad avec des puces en 7nm).

L’avenir proche s’annonce tout aussi glorieux : pour le trimestre en cours, TSMC prévoit un chiffre d’affaires compris entre 14,6 et 14,9 milliards de dollars. Enfin, si l’on en croit Reuters cette fois, le géant taiwanais aurait dans l’idée de faire construire de nouvelles usines aux États-Unis et au Japon.