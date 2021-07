Tout le monde chante à Schmigadoon! Melissa (Cecily Strong) et Josh (Keegan-Michael Key) pensaient s’offrir une petite randonnée tranquille quand soudain nos deux tourtereaux se retrouvent coincés à Schmigadoon!, un petit village dont les habitants ont la particularité de chanter à la moindre occasion comme dans une comédie musicale ! Le couple va alors tout faire pour s’échapper de ce lieu féérique maudit, mais rien ne sera possible sans le « véritable amour ». Avec leurs sourires niais de façade (et de rigueur), les citoyens de Schmigadoon! nous rappellent un peu l’ambiance « fake » du sublime Truman Show, même si la série Apple penche clairement plus vers la comédie pure que vers le drame aux accents orwelliens.



Schmigadoon! a été créé par Ken Daurio et Cinco Paul, ce dernier étant aussi le compositeur des nomobreuses chansons de la série. Les deux premiers épisodes (30 minutes chacun) sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+.