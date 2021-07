Le Macbook Pro 16 pouces passe une tête sur l’Apple Store en ligne… allemand. Selon le Flo’s Weblog, un utilisateur de l’app App Store (version allemande donc) a lancé une recherche, via l’app, concernant le MacBook Pro 16 pouces. Et à sa grande surprise, l’app lui en renvoyé une « preview » de l’article sur deux lignes : « MacBook Pro 16 pouces – Gris Spatial, Et maintenant avec la nouvelle puce Apple M1 ». Ce texte apparait uniquement sur la version allemande de l’app de l’Apple Store en ligne.

Pour rappel, le MacBook Pro 16 pouces serait lancé, selon les rumeurs, avec un processeur M1 doté de 10 cœurs (contre 8 cœurs pour le M1 actuel) côté CPU, et de 16 à 32 cœurs côté GPU. Le port de recharge MagSafe ferait son retour, ainsi qu’un lecteur de carte SD et un port HDMI. Le châssis de l’appareil serait plus fin que celui des modèles actuels. La livraison de ces machines (ainsi qu’un modèle 14 pouces) serait repoussée au mois de novembre.