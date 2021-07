Apple TV+ veut continuer à grossir, au point que le service de streaming cherche à obtenir un grand studio de production à Los Angeles selon le Wall Street Journal. Ce studio permettrait de filmer certaines séries et quelques films.

Apple a fait part aux responsables du développement immobilier de son intention de mettre la main sur un campus de production à Los Angeles. La taille de ce lieu pourrait se rapprocher de 5 hectares car il doit offrir suffisamment d’espace pour produire plusieurs séries et films en même temps si cela est nécessaire.

Los Angeles est la ville du cinéma par excellence aux États-Unis avec Hollywood, et les autres groupes ont déjà réservé certains lieux plusieurs mois à l’avance. Eux aussi ont besoin d’espace pour filmer leurs films et séries. Cela explique la nécessité pour Apple TV+ d’avoir son propre studio à Los Angeles, plutôt que faire des locations de temps en temps comme c’est le cas actuellement.

Mike Mosallam a rejoint Apple en janvier de cette année en tant que responsable de l’immobilier de production à Los Angeles. Il travaillait auparavant comme directeur de la planification de la production et de la location des studios chez Netflix. Lui et son équipe s’occupent du projet d’Apple d’avoir son propre studio.

Cette envie d’avoir son propre studio à Los Angeles suggère en tout cas qu’Apple TV+ est là pour durer et non un projet de quelques années. Car comme on peut s’en douter, l’acquisition d’un tel terrain à Los Angeles représente une certaine somme d’argent.