Les analystes augures de Wedbush en sont persuadé… encore : Apple présentera bien un modèle d’iPhone 13 doté d’une capacité de stockage de 1 To (ce qui est énorme pour un smartphone). La rumeur n’est franchement pas nouvelle, mais elle est cette fois contredite par la majorité des prévisions concernant l’iPhone 13. Ainsi, le très sérieux TrendForce a récemment précisé que les 1 To de stockage n’étaient pas prévu pour les nouveaux modèles d’iPhone qui seront dévoilés cette année.

Wedbush avait déjà parié sur une capacité de 1 To dès le mois de février 2021, mais ajoute cette fois que cette information lui vient directement de la supply chain. Histoire de jouer cartes sur table, il faut tout de même préciser ici que Wedbush a une grosse tendance à être particulièrement optimiste concernant les prévisions de cours AAPL et le fameux « supercycle » de ventes d’iPhone. Cette tendance pourrait-elle pousser les analystes de Wedbush a prévoir des merveilles justifiant la croissance des ventes d’iPhone et donc… l’envolée de l’action ?

Pour finir, Wedbush estime qu’Apple panifiera sa keynote « iPhone 13 » durant la troisième semaine de septembre.