Barry Steakfries est de retour avec des jetpacks plus hallucinants les uns que les autres. Jetpack Joyride+ débarque dans Apple Arcade, et c’est l’un de plus gros succès de l’App Store qui enrichit le service par abonnement d’Apple. Notre petit héros sans peur et sans reproche pourra aussi utiliser d’autres types de véhicules (dragons mécaniques, mechas, etc.), sans même parler de la masse de power-ups spéciaux, de gadgets déblocables et d’armes totalement dingos.



Les niveaux sont variés, tout comme les nombreux ennemis qui tenteront de vous faire chuter au sol (ahhh, ces maudites tourelles laser…). Au delà de cette grande richesse de contenu (surtout pour le genre runner), Jetpack Joyride+ propose un gameplay aux petits oignons qui reste toujours aujourd’hui un modèle du genre. Ultra addictif, et forcément ultra indispensable si vous n’y avez encore jamais joué (mais comment est-ce donc possible ?)