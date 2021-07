Le studio MiHoYo vient à peine de livrer la mise à jour 2.0 de leur blockbuster Genshin Impact que les joueurs sont déjà teasés avec l’une des grandes nouveautés de la prochaine MaJ (2.1 donc) : Aloy, l’héroïne du jeu PS4 Horizon Zero Dawn, sera disponible temporairement dans Genshin Impact en tant que personnage 5 étoiles ! La rousse plantureuse, chasseuse de son état, sera équipée de son arc 4 étoiles et disposera de son pouvoir de vision Cryo. Ce cross over inattendu sera effectif sur PS4 dès la mise à jour 2.1 (dans 6 semaines environ), mais il faudra attendre la mise à jour 2.2 pour en profiter aussi sur mobile (qui cumule désormais le gros des joueurs de Genshin Impact).

« Everything I do is in the service of life, not death. That’s why I’m here with you. »#Aloy

Savior From Another World

Nora Huntress

Cryo

Nora Fortis

Travelers, let’s welcome Aloy – « Savior From Another World! »#GenshinImpact pic.twitter.com/6D00O9NfkM

— Genshin Impact (@GenshinImpact) July 22, 2021