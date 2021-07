Voilà qui n’est pas banal. Phil Schiller, SVP marketing d’Apple, participe à une campagne pour la promotion de la très luxueuse Countach du constructeur Lamborghini. Le spot alterne entre quelques considérations générales de Schiller sur l’innovation, la nécessité du design où des réflexions sur ce qui rend un produit iconique, et des séquences avec la Countach toute vrombissante. Chaque petite phrase de Schiller apparait ainsi comme un slogan pour la marque Lamborghini : citons ainsi « Le meilleur moyen d’inventer le futur, c’est de l’inventer » (citation d’alanKey, Ndlr), « Nous voulons faire des choses qui changent le monde », « Countach est essentiellement une voiture de sport, dans sa forme la plus pure possible », ou bien encore « un des enjeux du design est de faire des produits iconiques qui durent pendant des dizaines d’années ».

Mais au fait, Phil Schiller pilote t-il vraiment une Countach ?

Les propos de Schiller sont tirés d’un entretien avec des représentants de Lamborghini enregistré dans le cadre de Timeless Innovation, une série axée sur la Lamborghini Countach, et alors que le véhicule culte fête ses 50 ans. On notera avec amusement que lors de ce vrai-faux entretien, Schiller avoue préféré les véhicules thermiques (forcément, une Countach ne roule pas sur batterie). Lamborghini devrait lancer son premier véhicule électrique en 2025… en même temps que l’Apple Car ?