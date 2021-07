La dernière série de clichés de la campagne Shot on iPhone fait la part belle à l’humour et au photographe Jason Nocito. Cette nouvelle campagne montre des chats et chiens habillés comme à la ville photographiés avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro Max en mode portrait. Les clichés en noir et blanc, très détaillés et étrangement expressifs, incitent fortement à l’anthropomorphisme et montrent surtout qu’il n’y a pas besoin de beaucoup d’accessoires pour réaliser de jolis portraits (bon, on ne compte pas le prix du système d’éclairage ici). Jason Nocito dirigera aussi le 29 juillet prochain une session Today at Apple Virtual Studio entièrement en ligne durant laquelle il prodiguera ses bons conseils à un public de photographes amateurs. Si le coeur vous en dit, il est possible de s’inscrire à la session « Virtual Studio: Pet Portraits with Jason Nocito » à l’adresse suivante.