Facebook cherche à faire un lien entre ses casques de réalité virtuelle Oculus et l’application Santé d’Apple. Le développeur Steven Moser a dévoilé à Bloomberg que le code de l’application Oculus sur iPhone comprend des mentions pour synchroniser les données.

L’idée est de synchroniser les données des activités physiques obtenues avec le casque Oculus pour les rapatrier dans l’application Santé d’Apple. Les utilisateurs pourraient ainsi avoir toutes les informations au même endroit, dont le nombre de calories brûlées et le temps passé à réaliser une activité.

Cela fait un moment maintenant que les applications tierces peuvent transmettre à l’application Santé d’Apple les données concernant l’activité physique de l’utilisateur. Les développeurs doivent utiliser l’API HealthKit qui sert très exactement à cela. Facebook a maintenant décidé de l’utiliser pour ses casques de réalité virtuelle.

Il est pour l’instant difficile de dire quand exactement Facebook activera la synchronisation des données des activités collectées avec les casques Oculus pour les transmettre dans l’application Santé d’Apple. Le réseau social n’a rien communiqué publiquement. Mais le fait que le code soit présent dans l’application suggère que le lancement n’est plus très loin. On peut imaginer que ce sera une question de semaines, sauf si Facebook a besoin de faire beaucoup de tests et s’assurer que tout fonctionne bien.

C’est l’occasion au passage de rappeler qu’Apple planche sur un casque de réalité augmentée/virtuelle. Il devrait voir le jour en 2022 selon les rumeurs. Il faudrait s’attendre à un prix élevé par rapport à la concurrence, dont les casques Oculus. Le modèle d’Apple serait bien meilleur que les casques des autres constructeurs, d’où le prix élevé. Il se murmure que ce sera environ le prix d’un iPhone neuf (autour de 1 000 euros).