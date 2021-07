Développé par le studio Netarble, Marvel Future Revolution est un MMORPG dans lequel super-vilains et super héros passent leur temps à s’affronter (oui, ce n’est pas très constructif). Dans le camp des pas beaux-méchants, on retrouve Red Skull, Baron Mordo, M.O.D.O.K., Green Goblin, Red Goblin (entre autres…), et dans le camp des canons-gentils, on a droit à Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel, Captain America (entre autres…).

Le studio Netmarble nous promet un niveau de réalisation encore jamais vue sur console, mais à vrai dire, si le jeu pouvait se contenter d’être au moins meilleur que la bouse de Square Enix sur consoles/PC (Marvel’s Avengers), ce serait déjà pas mal… Marvel Future Revolution sortira sur iOS et Android le 25 août prochain (ne tenez pas compte de la date indiquée sur la préco, qui n’est visiblement pas la bonne). Le jeu peut être précommandé à cette adresse.