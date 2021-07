Une fois n’est pas coutume, plutôt que de nous montrer les superbes créations de photographes/vidéastes, la série de vidéos Shot on iPhone nous dévoile quelques astuces simples permettant d’obtenir des clichés avec un rendu un peu plus pimpant et original. Ainsi, le mode ultra wide peut-être utilisé pour créer des illusions d’optiques de grandeur en jouant sur la distance du sujet par rapport à l’objectif, de simples paillettes brillantes transforment une jeune ballerine en danseuse étoile, et une roue de vélo intelligemment recyclée peut créer des effets lumineux psychédéliques que ne renierait pas Dario Argento. Malin !



Ce ne sont ici que quelques astuces simples, qui ne demandent aucun talent particulier, et qui pourtant suffiront sans doute à rehausser la qualité des traditionnelles photo de vacances ou de familles. Plus de vidéos de ce type ne serait franchement pas de refus…