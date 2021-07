Wallet a droit à de gros changements sous iOS 15. Il sera ainsi possible d’enregistrer dans son portefeuille numérique sa carte d’identité, son permis de conduire ou sa carte d’assuré social (aux US) et surtout, les doublons ou les cartes périmées ne seront plus affichées (ce qui sera bien pratique pour les tickets restos, enregistrables eux aussi dans l’app).

Au lancement d’iOS 15, Apple organisera un test à faible échelle de certaines de ces fonctions : des citoyens de plusieurs états américains « partenaires » auront la possibilité d’enregistrer leur carte d’identité dans Wallet. La quatrième bêta d’iOS 15 fournit même quelques informations sur la méthode d’authentification du porteur de la carte. A priori, il suffira donc de prendre quelques photos de son visage via Face ID (et sous plusieurs angles) pour « autoriser » l’enregistrement de la carte d’identité. Un algorithme « matchera » alors les clichés selfies avec la photo présente sur la carte. Sans correspondance des visages, la carte d’identité ne pourra pas être intégrée à Wallet.

La présentation de la carte d’identité via Wallet nécessitera aussi l’authentification du porteur de la carte, via Face ID ou Touch ID. Dans un premier temps, seuls quelques aéroports américains valideront les cartes d’identité numériques de Wallet lors de l’embarquement des passagers.