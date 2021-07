Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de la saison 2 de sa série See avec Jason Momoa. Le trailer est l’occasion de découvrir Dave Bautista, qui fait ses débuts dans la série.

Jason Momoa et Dave Bautista seront les protagonistes de la saison 2 de See, qui mettra également en vedette Alfre Woodard. La saison de huit épisodes est centrée sur Baba Voss (Jason Momoa), qui s’efforce de réunir sa famille tout en la protégeant, alors que la menace de guerre plane entre le Royaume de Paya et la République de Trivantia. Malgré tous ses efforts, sa femme et ses enfants voyants se retrouvent en première ligne du conflit, où ils attirent l’attention de son frère, Edo Voss (Dave Bautista), un général trivantien puissant et rusé, dont la haine de longue date pour son frère les met tous en danger.

La bande-annonce de la saison 2 de See laisse entrevoir une bataille épique entre les frères Voss, un nouveau chapitre possible pour le monde post-apocalyptique et la perspective du don de vision.

La saison 2 de See fera ses débuts sur Apple TV+ le 27 août prochain. Il y aura le premier épisode à cette date. Les spectateurs retrouveront ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.