Imaginé par l’immense Hironobu Sakaguchi, Fantasian est sans conteste l’un des meilleurs jeux du service Apple Arcade. Conçu avec des dizaines de dioramas comme décors, Fantasian est un JRPG « comme on en fait plus », avec un scénario extrêmement fouillé, des dialogues assez fournis (forcément) et des combats au tour par tour vraiment bien foutus et tactiques. Le titre est à ce point ambitieux qu’il a été séparé en deux parties.

Dans Fantasian part II, les héros seront toujours insérés dans des décors réels façon dioramas. Superbe.

Bonne nouvelle donc, la partie II serait sur le point d’être terminée, comme en attestent un superbe screenshot … et la sortie de la BO du jeu sur Spotify et Apple Music ! Cette BO est signée du grand compositeur de JV Nobuo Uematsu, qui a d’ailleurs composé pour les Final Fantasy et continue de collaborer avec Sakaguchi et son studio Mystwalker.

Maj du 30/07 : Sakaguchi en personne confirme la fin du développement :