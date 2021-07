Reuters nous informe que des lignes de production de TSMC dédiées à la fabrication de Mac et d’iPhone ont été contaminées au gaz. Des travaux encore en cours sur l’usine Fab18 (production de puces 3nm) située dans le sud de Taiwan ont du être arrêtés à cause de la fuite. On notera que c’est cette usine qui sera en charge de la production des puces 3nm que l’on devrait retrouver dans les iPhone 14 (2022). TSMC a confirmé la contamination au gaz tout en ajoutant que l’incident ne devrait pas avoir trop d’impact sur la production. Au vu de la fiabilité des récentes déclarations du groupe (notamment après les inondations massives en Chine), il est permis de rester prudent.

D’ailleurs, le porte-parole de TSMC se montre un peu plus mesuré : « Pour s’assurer qu’il n’y aura pas de problèmes de qualité de production, TSMC effectue actuellement des opérations de suivi strictes ». Histoire de rajouter un peu de flou supplémentaire autour de l’indicent, Reuters affirme ne pas être en mesure de déterminer combien de lignes de production sont réellement concernées.