Il se pourrait bien que ce soit la fin pour l’Apple Watch Series 6 en titane. L’Apple Store en ligne indique que la montre est « actuellement indisponible ». Elle se veut également absente des différents Apple Store physiques aux quatre coins de la France.

Cette absence de l’Apple Watch Series 6 en titane concerne aussi bien la France, que les États-Unis ou la majorité des pays dans le monde. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cela pourrait s’expliquer par l’arrivée prochaine de l’Apple Watch Series 7.

L’Apple Watch Series 6 en titane coûte 929 euros et vise donc un public en particulier. Apple devait s’en douter et a probablement produit un certain nombre d’exemplaires. Le stock a certainement été écoulé au fil des mois et relancer la production aujourd’hui ne serait pas forcément utile, sachant que l’Apple Watch Series 7 doit voir le jour en septembre aux côtés des iPhone 13.

À voir maintenant si le modèle en titane va continuer avec le nouveau modèle. Apple proposait auparavant l’Apple Watch Edition en céramique, avant de l’abandonner en septembre 2020. Le modèle en titane pourrait connaître le même sort. Tout dépend des ventes, mais seul Apple les connaît. Les estimations qui circulent concernent l’Apple Watch en général et non un modèle en particulier.