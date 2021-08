Akupara Games et Silver Lining Studio viennent de dévoiler Behind the Frame: The Finest Scenery, un puzzle game narratif à la direction artistique largement inspirée des dessins animés du Studio Ghibli. Dans ce titre à la zénitude absolue, le joueur devra aider une jeune artiste peintre à terminer son premier « chef d’oeuvre » tout en résolvant au passage un certains nombre de mini-puzzles. L’artiste n’est pas totalement seule face à sa création : son chat roux l’accompagne, et un vieux peintre beaucoup plus chevronné qu’elle occupe la maison d’en face.



Magistralement illustré et animé, Behind the Frame: The Finest Scenery s’inscrit dans une longue tradition de titres narratifs dans lesquels les éléments interactifs servent avant tout de tremplin à l’histoire (et non l’inverse comme cela est le cas pour les autres genres), à la façon d’un What Remains of Edith Finch par exemple. Behind the Frame: The Finest Scenery sera disponible dans l’App Store le 26 août prochain. Le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse.