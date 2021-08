Ce n’est pas la première fois que la rumeur de circuits imprimés IPD (Integrated Passive Devices) revient sur la table, mais cette fois, DigiTimes nous livre le nom des fournisseurs impliqués dans le production de ces composants, soit TSMC et Amkor. Les circuits IPD devraient intégrer les prochaines générations d’iPhone, iPad ou Mac, ce qui aura (peut-être) une incidence notable sur l’autonomie de ces machines.

Les circuits imprimés passifs IPD sont en effet nettement plus fins que les circuits conventionnels (gravés en 3nm à partir de 2022), ce qui permet généralement de libérer de la place pour une batterie de plus grande taille, et donc de plus grande capacité. DigiTimes ne précise pas si les iPhone 13 sont concernés par cette modification de la supply chain, mais plusieurs rumeurs récentes font état d’iPhone 13 avec une plus grosse batterie.

L’autonomie des derniers iPhone étant dans le haut du panier sur le secteur mobile (de nombreux tests et comparatifs le montrent bien sur YouTube), des batteries de plus grande taille encore pourraient vraiment faire de l’iPhone un champion de l’autonomie mobile. Qui l’aurait cru il y a 3 ans à peine, lorsque les iPhone étaient systématiquement à la peine sur ce point ?