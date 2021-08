Apple a récupéré récemment les droits de diffusion exclusifs du film Emancipation avec l’acteur Will Smith en vedette. Et comme souvent depuis 1 an 1/2 (déjà), la pandémie de Covid est venue chambouler le calendrier. Si l’on en croit en effet plusieurs sources, la production du film aurait été arrêtée temporairement à cause d’un petit nombre de cas de Covid qui se seraient déclarés parmi les membres de l’équipe technique. L’équipe du film était réunie en Louisiane pour la préparation du tournage lorsque le couperet est tombé. La suspension de la production ne devrait toutefois durer que 5 jours (en comptant ce lundi 2 août).

Pour rappel, le film Emancipation s’inspire de l’histoire vraie d’un esclave en fuite (Peter/Will Smith) qui a rejoint le nord pour être enrôlé dans l’Union Army au sein d’un régiment entièrement composé d’afro-américains. Ce film sera réalisé par Antoine Furqa et écrit par Bill Collage.