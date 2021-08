Neighbours Back From Hell (Lien App Store – 5,49 euros – iPhone/iPad) c’est un peu le mélange improbable entre Aardman Animations (pour la direction artistique et l’animation) et Benny Hill (pour le style d’humour). qui s’invite dans le jeu d’aventure-puzzle. Ce grand classique du genre s’invite donc désormais sur mobile, dans une version malheureusement parfois censurée (si l’on en croit le trailer). L’époque n’est plus vraiment à la gaudriole.

Mais qu’est-ce exactement que ce Neighbours Back From Hell ? Le jeu a pour cadre une émission de télévision un peu spéciale : vous et votre voisin grincheux devrez faire les farces les plus drôles (avec rires préenregistrés en prime !) afin de faire grimper l’audimat ! Pastiche des premières dérives de la télé-poubelle et des « Berlusconneries » qui deviendront la norme quelques années plus tard, Neighbours Back From Hell ne lésine pas sur l’humour gras et irrévérencieux, au risque donc de se confronter avec la censure des fragiles du 21ème siècle.

Les 28 niveaux répartis répartis en Chine, en Inde et au Mexique, de la maison individuelle au paquebot, garantissent quelques heures de poilades un peu faciles… mais c’est ça qui est bon. On notera enfin que les graphismes du jeu ont été entièrement revus en HD, que des frames d’animation ont été rajoutées et que les manettes sont bien prises en charge.