Malgré les nombreux bugs de serveurs et les controverses sur les qualités réelles du titre, The Witcher : Monster Slayer (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) a dépassé le million de téléchargements une semaine après sa disponibilité sur l’App Store et le Play Store (soit le 21 juillet dernier). Le jeu AR de CD Projekt Red est pourtant sorti dans le chaos le plus total, de très nombreux joueurs ne parvenant même pas à se connecter aux serveurs surchargés. Il faut croire pourtant que le studio polonais parvient à toucher au succès même lorsque les augures lui sont défavorables. Cela avait été le cas pour la sortie de Cyberpunk 2077, c’est encore le cas ici pour The Witcher : Monster Slayer. Selon Sensor Tower qui publie ces chiffres, les joueurs iOS seraient beaucoup plus nombreux que les joueurs Android.

Ce score massif donne certes le tournis, et pourtant The Witcher Monster Slayer est très loin d’être le jeu AR ayant connu le meilleur démarrage sur mobile. Ainsi, une semaine à peine après son lancement, Pokémon Go dépassait la barre des 10 millions de téléchargements !