Apple a opéré à une modification de l’interface de sa boutique en ligne, en ajoutant au passage un onglet Store. Comme on peut s’en douter au vu du nom, cet onglet affiche l’Apple Store en ligne et regroupe les différents produits qui peuvent être achetés.

Une nouvelle interface pour l’Apple Store en ligne

La nouvelle interface de l’Apple Store en ligne affiche un carrousel avec les différents types de produits (Mac, iPhone, iPad, AirPods, etc). Il y a juste à droite un accès rapide pour contacter un spécialiste ou trouver une boutique à proximité. On retrouve ensuite une section « Les nouveautés » qui évolue avec le temps. Il y a en ce moment le Black to School, les iPhone 12, les accessoires des iPhone 12, l’iMac M1, l’iPad Pro M1 et l’Apple Watch Studio.

Viennent ensuite les sections « Assistance », « L’exception Apple », « Accessoires pour les études » et « AirTag », La page continue avec une partie « Allez plus loin avec les produits Apple » qui liste les sessions Today at Apple, Apple One, Apple Pay ou encore l’application Maison sur iOS et macOS. Enfin, la dernière section met en avant les tarifs spéciaux pour les étudiants, les entreprises et la possibilité d’avoir des produits reconditionnés.

À noter qu’Apple a également fait des modifications au niveau de l’interface au moment de choisir une catégorie de produit. Il y a là encore un carrousel avec les différents produits de la gamme (comme les différents iPhone en vente). Mais le fait de cliquer sur « Acheter » affiche la page habituelle où l’on sélectionne ses options avant de confirmer l’achat.

L’Apple Store en ligne disposait auparavant d’un onglet Store, mais celui-ci avait été retiré lors d’une précédente refonte. Le retour de l’onglet permettra aux clients d’accéder plus facilement aux produits qu’ils souhaitent acheter sans avoir à naviguer dans les différentes pages de chaque appareil.