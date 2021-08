Apple TV+ annonce la date de sortie pour la diffusion de Come From Away : ce sera le 10 septembre 2021. Il s’agit d’une comédie musicale canadienne. C’est la première fois que le service de streaming d’Apple diffusera ce type de contenu.

Come From Away raconte l’histoire de 7 000 personnes bloquées dans la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, après que tous les vols à destination des États-Unis ont été cloués au sol le 11 septembre 2001. Alors que les habitants de Terre-Neuve accueillent gracieusement les « revenants » dans leur communauté, les passagers et les habitants de la ville apprennent ce qui s’est passé tout en trouvant l’amour, le rire et un nouvel espoir dans les liens improbables et durables qu’ils tissent.

La captation de Come From Away qui sera diffusée sur Apple TV+ a eu lieu en mai dernier au Gerald Schoenfeld Theatre à New York. Le public comprenait des survivants du 11 septembre et des travailleurs de première ligne.

The best of Broadway is coming to Apple TV+ September 10. Don’t miss the award-winning musical #ComeFromAway in a live performance featuring members of the original cast. pic.twitter.com/GWXO59p6OQ — Apple TV (@AppleTV) August 4, 2021

Le casting de la comédie musicale comprend Petrina Bromley, Jenn Colella, De’Lon Grant, Joel Hatch, Tony LePage, Caesar Samayoa, Q. Smith, Astrid Van Wieren, Emily Walton, Jim Walton, Sharon Wheatley et Paul Whitty.

Étant donné qu’il s’agit d’une comédie musicale, il faut s’attendre à avoir uniquement la version originale. En revanche, on peut naturellement se douter qu’Apple TV+ proposera des sous-titres en français (et d’autres langues). Il faut l’espérer en tout cas, car Disney+ n’avait pas proposé de sous-titres dans différentes langues pour la comédie musicale Hamilton.