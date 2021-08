Version mobile d’un shooter au statut légèrement culte sur consoles et PC, My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu d’action avec des séquences bullet time que l’on avait plus vu depuis Matrix. L' »arc narratif » de ce titre tient en une ligne aussi directe et punchy que le scénar de : Pedro est en colère car sa femme et ses enfants ont été kidnappés par une bande de malfrats qui auraient mieux fait de rester au lit.



La vengeance va se payer en rafales de 8mm dans la tête… et des bananes ! Pedro est un sacré loustic, qui court, fait de la moto ou du skateboard, fait des grinds sur les rembardes… tout en avoinant gaiment les vilains qui se mettent en travers de sa route. 37 niveaux, une réalisation qui fait honneur au jeu d’origine, un gameplay nerveux bien adapté aux écrans tactiles : ce My Friend Pedro: Ripe for Revenge est vraiment une bonne pioche.