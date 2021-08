Louis Vuitton célèbre ses 200 ans… avec un jeu sur iPhone et Android ! Louis The Game (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu d’aventure aux graphismes low poly plutôt charmants dans lequel le joueur dirige Vivienne, la mascotte de la société, qui parcourt le globe à la recherche de « stories » à collectionner (200 au total). Au fur et à mesure de son épopée, Vivienne débloquera des instants iconiques de la Maison Vuitton et de son histoire. 6 environnements différents, une réalisation globale vraiment correcte, Louis The Game est un jeu « promotionnel » comme on en fait peu, et c’est tout à l’honneur de la célèbre marque de luxe française.



Au delà de sa réalisation solide, Louis the Game est aussi l’un des premiers jeux mobiles (voire le premier) à intégrer des items en NFT (Non Fongible Token). Les œuvres d’arts à collectionner dans le jeu sont en effet proposées en NFT uniques et traçables. Le joueur peut même les revendre !

Seul petit bémol, le jeu est vraiment, vraiment très facile. Ce n’est pas forcément un soucis dans le cadre d’un titre promotionnel, mais les gamers à la recherche d’un peu de challenge pourront sans doute faire l’impasse.