Apple vient de diffuser une featurette pour Mr. Corman, une série de comédie-noire créée, réalisée et interprétée par Joseph Gordon Levitt. Apple décrit ainsi cette comédie douce amère : « Sombrement drôle, étrangement belle et profondément sincère, cette comédie dramatique parle pour notre génération contemporaine de trentenaires : riches avec de bonnes intentions, pauvres avec des prêts étudiants et aspirant à devenir de vrais adultes avant de mourir ».



L’histoire est celle de Josh Corman (Gordon-Levitt) un artiste musicien un peu perdu qui enseigne dans un établissement public de la San Fernando Valley. Son ex-femme Megan est partie, tout comme son meilleur pote de fac Victo. Josh se retrouve seul et finit par se laisser envahir par l’anxiété, le sentiment de solitude, et le manque de confiance en soi (bonne ambiance !). Les deux premiers épisodes de la série (qui compte 10 épisodes en tout) seront diffusés le vendredi 6 août, et seront suivis par un nouvel épisode chaque vendredi.