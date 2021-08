Apple Music propose du nouveau auprès des artistes en leur permettant de partager des étapes clés avec leurs fans. Il peut s’agir de paliers (exemple : « 1 million d’écoutes en streaming »), des ajouts à de nouvelles playlists concoctées par Apple (et donc visibles par tous les utilisateurs) ou les meilleurs classements des morceaux.

Ce changement d’Apple Music avec le partage d’étapes clés concerne aussi bien les petits artistes que les gros chanteurs et chanteuses déjà bien établis dans l’industrie. L’idée est qu’ils partagent les contenus sur les réseaux sociaux avec leurs abonnés/fans et ainsi se faire potentiellement remarquer par d’autres personnes. Les étapes clés peuvent être partagées rapidement sur Facebook, Twitter, Instagram, et sur les stories de Facebook et Instagram grâce à un bouton de partage dédié.

Cette nouveauté pour les artistes pourrait éventuellement arriver pour tous les utilisateurs à l’avenir. On pourrait imaginer un système pour partager certaines données, comme les musiques les plus écoutées, l’artiste le plus écouté et d’autres éléments. Il y a déjà plus ou moins un équivalent en fin d’année avec Apple Music Replay, mais l’idée de partager des données sur les réseaux sociaux à n’importe quel moment de l’année pourrait potentiellement attirer du monde. Mais Apple ne dit rien à ce sujet pour l’instant, le groupe se focalise sur les artistes et rien qu’eux.

Si vous êtes un artiste et êtes présent sur Apple Music, vous pouvez télécharger l’application Apple Music for Artistes sur l’App Store afin d’obtenir vos étapes clés et les partager avec vos fans.