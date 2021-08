Apple cherche à s’installer un peu plus au Vietnam, au point d’augmenter sa production locale. C’est pour cela que le groupe a posté différentes offres d’emploi qui concernent le pays asiatique, et ce depuis quelques semaines maintenant.

Apple propose plusieurs offres d’emploi au Vietnam pour des fonctions de responsable de la qualité mécanique, de gestion des opérations et de la chaîne d’approvisionnement, d’analyste commercial, de responsable des matériaux, de concepteur de modules de caméra et de responsable de la clientèle.

Comme le note la presse taïwanaise, cette campagne de recrutement montre qu’Apple accorde une plus grande attention à la fabrication locale après avoir délocalisé une partie de la production de ses MacBook et AirPods au Vietnam. Ce point en particulier a eu lieu l’année dernière.

Il se murmure que le personnel recruté pourrait s’occuper de collaborer avec les fournisseurs de composants électroniques aussi bien au Vietnam qu’en Chine et de les superviser afin d’éviter toute interruption de la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, Apple fait produire la très grande majorité de ses produits en Chine. Mais le groupe s’ouvre un peu. Cela a notamment été une réalité quand Donald Trump était président des États-Unis et que le pays était en conflit avec la Chine. Apple a dû s’adapter et trouver des solutions.