A deux semaine de sa sortie sur iOS, Marvel Future Revolution continue de se dévoiler. Le dernier trailer de ce MOBA « super-héroïque » permet (enfin) d’admirer une vraie phase de gameplay du mode Omega War, un mode dans lequel deux teams composées de différents super-héros Marvel (jusqu’à 10 joueurs par équipe si l’on s’en tient au trailer) s’affronteront pour collecter un maximum de cristaux violets et ainsi accumuler des points. L’équipe qui a récupéré le plus de cristaux (et donc le plus de points) est déclarée vainqueur. Ce trailer mouvementé donne aussi un premier aperçu du chara-design et des coups spéciaux de Dr Strange, qui fera d’ailleurs partie du pack de lancement du jeu.

Sur le plan graphique, il faut bien reconnaitre que le studio Netmarble semble avoir fait du joli travail. Ce n’est pas forcément extatique, mais certains protagonistes ont même de meilleures bouilles que les avatars du jeu Marvel de Square Enix. Marvel Future Revolution sera disponible sur iOS le 25 août prochain. Le jeu peut être précommandé à cette adresse.