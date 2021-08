Cette fois c’est la bonne. Après une avalanche de rumeurs et de simili-fuites, les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec dalle Mini-LED (et processeur Mx encore plus puissant) rentreraient en production de masse durant le trimestre en cours. DigiTimes croit en effet savoir que 800 000 exemplaires de ces machines seront produites d’ici la fin du mois de novembre. Le démarrage de la production lors du Q3 laisse entendre en revanche que la commercialisation de ces MacBook n’interviendra au plus tôt qu’au mois de novembre, contrairement à une précédente « fuite » de DigiTimes qui prévoyait un lancement pour septembre.

Le lancement de ces MacBook Pro Mini-LED sera donc probablement précédé en septembre/octobre par les nouveaux iPhone 13/13 Pro, l’Apple Watch Series 7, et de nouveaux AirPods. Pour rappel, les MacBook Pro 14 et 16 pouces perdraient la Touch Bar mais gagnerait une dalle Mini-LED ainsi qu’un processeur M1x voire M2.