Apple TV+ annonce avoir commandé Bad Monkey, une nouvelle série dramatique qui mettra en scène Vince Vaughn. Il y aura 10 épisodes au total. Le scénario de la série vient de Bill Lawrence, qui connaît déjà Apple. En effet, il est le scénariste et le producteur exécutif de Ted Lasso.

Bad Monkey sur Apple TV+ racontera l’histoire d’Andrew Yancy (joué par Vince Vaughn), un ancien détective rétrogradé au rang d’inspecteur de restaurant dans le sud de la Floride. Un bras coupé trouvé par un touriste en train de pêcher entraîne Andrew Yancy dans le monde de l’avidité et de la corruption qui décime la terre et l’environnement en Floride et aux Bahamas. Et oui, il y a un singe.

La série sur Apple TV+ est basée sur le roman Bad Monkey de Carl Hiaasen publié en 2013, un best-seller du New York Times. Le journal américain a qualifié le livre de « merveille comique magnifiquement construite » et de « mésaventure joyeuse dans les annales colorées de la cupidité et de la corruption en Floride du Sud ».

Il n’y a pour l’instant aucune information complémentaire pour ce qui est du contenu à proprement parler. Apple ne dit rien sur le reste du casting, tout comme il ne donne pas la durée de chaque épisode ou la date de sortie. Le tournage ne semble pas avoir commencé, on peut donc s’attendre à une sortie dans au moins un an.