Le formidable jeu de course Horizon Chase (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), disponible sur à peu près tous les supports (et donc aussi sur iOS), va bientôt avoir droit à une nouvelle extension d’importance. Le compte Twitter d’Horizon Chase vient en effet de dévoiler un teaser… qui ne laisse aucune place au doute. Le son du bolide est bien celui d’une formule 1, le baquet arrière que l’on entrevoit est aussi celui d’une F1, et le mot FAST fait bien sûr référence à la grande vitesse de ces véhicules. Horizon Chase étant un jeu de course arcade avant tout, il ne faut bien sûr pas s’attendre à un réalisme de conduite en F1 à la façon d’un F1 2021, mais ça devrait filer vite.

Start your engines. A new expansion is coming to the Horizon Chase franchise over PC, mobile AND consoles. And it’s coming FAST. pic.twitter.com/XtTSsdCX3i — Horizon Chase Turbo (@Horizon_Chase) August 6, 2021