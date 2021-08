C’est peu dire qu’Apple a accéléré la cadence sur le front d’Apple TV+. Toujours en production, Sharper est un long métrage avec Julianne Moore en vedette (Les Fils de l’Homme, Hannibal, Still Alice) qui porte sur le milieu de l’escroquerie organisée dans le milieu bourgeois de Manhattan.

Brianna Middleton

Outre Julian Moore (oscarisée en 2015 pour Still Alice), Justice Smith et Sebastian Stan, le casting s’enrichit d’une nouvelle tête en la personne de Briana Middleton, une jeune actrice qui a littéralement explosé dès son premier long métrage (Augustus), tant et si bien que l’afro-américaine se retrouve au casting de 2 films et une série qui n’ont pas encore été diffusés en salle ou sur les plateformes de SVoD (Beauty & The Beast, The Tender Bar et Sharper donc).

Brianna Middleton interprètera le rôle de Sandra, une femme qui ne parviendra pas à garder la tête froide dès lors qu’elle s’introduira dans le cénacle fermé de l’élite bourgeoise et corrompue. Rappelons enfin que Julianne Moore est déjà à l’affiche d’une autre production Apple TV+, la série Histoire de Lisey signée Stephen King.