Sega pioche dans ses vieilles gloires pour faire du neuf. L’éditeur japonais vient d’annoncer Shining Force: Heroes of Light and Darkness, soit un nouvel opus totalement inédit tiré de la franchise Shining Force. Les joueurs iOS peuvent déjà s’acclimater avec le lore de la franchise avec Shining Force Classics (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), qui contient les 3 premiers opus du célèbre T-RPG. Shining Force: Heroes of Light and Darkness sera développé par le studio sud-coréen Hive.

Le jeu sera proposé en free-to-play et proposera des phases de gameplay de type Tactical-RPG. La licence Shining Force a toujours été réputée pour la qualité de son scénario et l’on espère qu’il en sera de même pour cette version mobile. Shining Force: Heroes of Light and Darkness sera disponible durant la première moitié de 2022 en Amérique du Nord, au Japon, en Corée du Sud, en Europe et dans la zone Asie Pacifique.