Apple a mis en ligne un nouvel outil qui permet aux développeurs de donner la priorité à la connexion 5G plutôt qu’à la connexion Wi-Fi sous iOS 15. Il leur suffit d’installer un profil sur leur appareil pour faire le test.

Voici comment Apple décrit son outil pour donner la priorité à la 5G plutôt qu’au Wi-Fi :

Les appareils 5G fonctionnant sous iOS 15 et iPadOS 15 peuvent automatiquement privilégier la connexion via la 5G plutôt que le Wi-Fi lorsque les performances des réseaux Wi-Fi que vous visitez occasionnellement sont lentes, ou lorsque vous êtes connecté à des réseaux Wi-Fi captifs ou non sécurisés. Installez le profil 5G Preferred Over Wi-Fi sur les appareils exécutant iOS 15 et iPadOS 15 bêta 4 ou plus récent pour augmenter considérablement la probabilité de voir les connexions 5G préférées aux connexions Wi-Fi et pour vous assurer que votre logique de chemin de réseau est optimisée pour les situations où la 5G sera préférée. Pour plus d’informations, consultez https://developer.apple.com/5g/.